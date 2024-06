Patryk Kieliś przeniósł się z Hutnika Kraków do Puszczy Niepołomice

Kieliś to zawodnik wszechstronny, dobrze wyszkolony technicznie. Może występować zarówno na boku obrony, jak i w pomocy. Urodzony w 2000 roku w Krakowie piłkarz przeniósł się przed czterema laty z IV-ligowego Orła Piaski Wielkie do Hutnika i zrobił w tym klubie duże postępy, przechodząc drogę z III ligi do II.

W minionym sezonie na drugoligowych boiskach Kieliś wystąpił w 32 meczach, spędzając na boisku 2703 minuty. Zdobył 3 bramki i miał 7 asyst.

Jeszcze w poniedziałek 23-letni zawodnik wziął udział w pierwszym po przerwie urlopowej treningu Hutnika, a w wewnętrznej gierce na bocznym boisku strzelił nawet jedną z bramek. Już wtedy było jednak przesądzone, że opuści Suche Stawy.

Przeskok z II ligi do ekstraklasy to duży wyczyn, ale zarazem wyzwanie, więc z pewnością trener Tomasz Tułacz będzie stopniowo przygotowywał Kielisia do zwiększonych obciążeń i wymagań.