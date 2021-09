Patryk Nowak z Sokoła Słopnice: Nie ma rzeczy niemożliwych [Wywiad]

Patryk wracasz już do zdrowia. Zaliczyłeś pierwsze minuty w tym sezonie. Jak smakował powrót?

Cieszę się, że w końcu wróciłem do gry i mogę pomóc swoim kolegom na boisku. Powrót był trochę gorzki, ponieważ pojawiłem się na murawie w drugiej połowie w meczu z Kolejarzem Stróże, który przegraliśmy. Kilka dni później zagrałem już jednak około 70 minut w wygranym meczu pucharowym z Limanovią (2:1; półfinał Pucharu Polski na szczeblu LPPN). Mam nadzieję, że z czasem wróci odpowiednia forma i będzie już tylko lepiej.

Przypomnij kibicom na jaki uraz narzekałeś?

Przez ponad dwa miesiące wracałem do zdrowia po złamanej kości śródstopia.

Jak na razie gracie w kratkę. W ostatniej kolejce czwartej ligi grupy małopolskiej wschodniej zremisowaliście na własnym stadionie z Wierchami Rabka Zdrój 1:1. Wcześniej przegraliście jednak w Stróżach aż 0:4. Zajmujecie 13. lokatę.

Na chwilę obecną nasza sytuacja jest trudna. W poprzedniej kolejce zremisowaliśmy z Wierchami. Uważam, że remis z takim rywalem to dobry wynik aczkolwiek gdzieś z tylu głowy mamy takie myśli, że straciliśmy z tym przeciwnikiem dwa punkty. Poprzedni mecz z Kolejarzem to typowy mecz do zapomnienia, w którym nic nam nie wychodziło.