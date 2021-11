Paweł Zegarek o Limanovii, Cracovii i odejściu Probierza. "Trener Jacek Zieliński musi mieć czas na wprowadzenie swoich zasad"

Panie trenerze trzecie miejsce po rundzie jesiennej należy chyba przyjąć z zadowoleniem?

Tak, nie spodziewałem się, że będzie to tak dobrze wyglądać. Już w trakcie sezonu przejąłem przecież zespół, którego kompletnie nie znałem (Paweł Zegarek jest następcą Waldemara Warchoła). Po treningach i wielu rozmowach udało się dokonać fajnych rzeczy, graliśmy to, czego oczekiwałem, to co sobie założyliśmy. Miejsce jest bardzo fajne, ale można też odczuwać niedosyt pod względem ilości punktów. W dwóch, trzech meczach mogliśmy wypaść lepiej zdobyć więcej „oczek”.

Po październikowej porażce 0:2 ze zdecydowanym liderem rozgrywek Bruk Bet II Termalicą w Niecieczy, rozbiliście Glinika Gorlice 7:2, zremisowaliście z Okocimskim Brzesko, wygraliście derbowy pojedynek z Sokołem Słopnice i okazaliście się lepsi od Watry Białka Tatrzańska. W skrócie to wyniki, które nie są dziełem przypadku.

Generalnie nastawiliśmy się na to, by w tych meczach po prostu zapunktować. Taki był plan, temu podporządkowaliśmy pracę z zespołem. I po Termalice fizycznie wyglądaliśmy nieźle. Co do starcia z Glinikiem, roznieśliśmy rywala już w pierwszej połowie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tabela jest mocno spłaszczona. Nie ma co się zachłystywać dobrą sytuacją w ligowym zestawieniu i cieszyć względnym spokojem. Zimą musimy dobrze przygotować się na wiosnę i być odpowiednio skoncentrowanym przed meczem z każdym rywalem. Podkreślam: z każdym.