Peter Hyballa zakończył pracę w Danii. Sam zrezygnował

Przypomnijmy, że bardzo szybko od momentu podjęcia pracy przez Petera Hyballę w Danii, zaczęły stamtąd dochodzić głosy o powiększającym się konflikcie między Niemcem, a piłkarzami. Poniżanie, dręczenie psychiczne, a nawet rękoczyny - tak miała wyglądać współpraca Hyballi z podopiecznymi. Donosiły o tym duńskie media, ale również można było przeczytać o tym w liście otwartym, jaki wystosowali piłkarze.

Władze Esbjerg fB długo nie chciały słyszeć o odejściu Hyballi, choć w pewnym momencie on sam chciał zrezygnować. W końcu jednak Duńczycy musieli dojść do wniosku, że ten związek nie ma żadnej przyszłości i przyjęli rezygnację niemieckiego szkoleniowca. Nie napracował się on zatem w Esbjergu długo. Raptem siedem tygodni…