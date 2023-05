Pięć firm chce budować kładkę między Kazimierzem a Ludwinowem. Wszystkie chcą więcej pieniędzy, niż zaplanowało miasto

Warto wiedzieć, że kładka Kazimierz – Ludwinów będzie długa na ok. 130 m, szeroka na prawie 14 m, a w najwyższym punkcie wysoka na blisko 16 m. W ciągu kilku lat ma połączyć Bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z Bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Przeprawa zapewni dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Oznacza to usprawnienie podróży i skrócenie czas dojazdu pomiędzy obszarami miasta zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki. Tereny sąsiadujące z nową przeprawą staną się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Budowa kładki zwiększy również wykorzystanie walorów Wisły oraz jej bulwarów. Sama realizacja inwestycji miałaby potrwać ok. 26 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.