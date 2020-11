"Piekło kobiet". W samochodach, na rowerach i pieszo – protesty "Strajku Kobiet" paraliżują Kraków [ZDJĘCIA]

Samochodowe protesty wyruszyły z pięciu punktów zbiórkowych: centrum handlowe M1 przy Al. Pokoju, Castorama przy Galerii Bronowice, Tesco przy ul. Kapelanka, Kaufland przy ul. Wielickiej, Castorama przy ul. Pilotów. Auta do godz. 18 krążyły pomiędzy rondem Grzegórzeckim a skrzyżowaniem ulic Klimeckiego i Nowohuckiej.

Ok. godz. 20 manifestanci przyszli pod siedzibę krakowskiej kurii i złożyli znicze oraz chryzantemy. "Znicze niech symbolizują pamięć o naszych bliskich. Chryzantemy niech będą symbolem dla Jędraszewskiego, że uznajemy go winnym przyzwolenia na zamordowanie praw kobiet o samodecydowaniu!" - czytamy na profilu facebookowym akcji.

W Podgórzy także o 18 rozpoczęła się piesza manifestacja. Organizatorzy do ostatniej chwili zwlekali z podaniem trasy marszu, żeby nie narazić się na interwencje policji , bowiem gromadzenie się ludzi podczas pandemii jest nielegalne. Jeszcze przed godz. 18 grupa osób zablokowała skrzyżowanie ulic Kalwaryjskiej i Smolki. Spowodował on paraliż w ruchu samochodów i komunikacji miejskiej. Później protestujący udali się pod siedzibę TVP Kraków na Krzemionkach.

W poniedziałek cały Kraków opanowały protesty osób oburzonych decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Demonstracje na ulicach miasta odbywają się od 22 października, kiedy to TK wydał orzeczenie w sprawie ingerencji w ustawie dotyczącej aborcji. W ostatnich dniach odbywały się manifestacje na Rynku Głównym i Kurią Metropolitalną, przemarsze ulicami Krakowa. Zorganizowano też m.in. protesty samochodowe.

Protesty odbywają się w czasie, kiedy obowiązują rygorystyczne obostrzenia ze względu na pandemię koronawirusa. Zakazują one m.in. spotkań większych niż pięć osób. Mimo to policjanci nie karzą mandatami manifestantów. - W przypadkach kiedy mamy do czynienia z kilkutysięczną, nielegalną manifestacją policjanci nie mają fizycznej możliwości karania za wykroczenie. Funkcjonariusze muszą skupić się na bezpieczeństwie ludzi - przyznaje Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.