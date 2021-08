Pieniny. Tak dawniej wyglądał spływ Przełomem Dunajca. Unikatowe zdjęcia w kolorze 2.08.2021

Pienińscy górale od wieków pływali po Dunajcu. Najstarsze informacje o spływie pochodzą z 1589 roku, z polichromii w starym kościele w Krościenku. Spływ Przełomem Dunajca przedstawia także pochodząca z XVII wieku ikonografia w Czerwonym Klasztorze na Słowacji.

Od XIX wieku nabrał on znaczenia gospodarczego. W Harklowej zwiezione z Tatr i Gorców drzewo łączono na Dunajcu w tratwy i spławiano je Dunajcem i Wisłą aż do Gdańska, gdzie wykorzystywane były do budowy statków. W dawnych czasach w Sromowcach działał nawet urząd podatkowy, a w Szczawnicy i Krościenku dołączano do spławu drzewo z okolic.

Od około 1840 r. spływ Pienińskim Przełomem stał się atrakcją turystyczną. Z relacji Łucji Rautenstrauchowej wiadomo o nocnym spływie dłubankami. Odbył się przy słabym świetle kaganków i doszło podczas niego do dramatycznej wywrotki jednej z dłubanek. Wtedy pasażerami flisackich tratw byli najczęściej kuracjusze ze Szczawnicy oraz goście zamku w Niedzicy i dworu w Czorsztynie.