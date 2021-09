Pieniny. W Krościenku nad Dunajcem powstał nowa ścieżka dla rowerzystów

Nowe kładki buduje urząd marszałkowski w Krakowie - by zwiększyć komfort podróżowania trasą VeloDunajec. W 2019 roku została oddana do użytkowanie kładka w miejscowości Łącko. W lipcu bieżącego roku do użytkowania zostały oddane kładki w miejscowościach Krościenko nad Dunajcem oraz pomiędzy miejscowościami Tylmanowa i Zabrzeż.

- Bardzo się cieszę, że nasze trasy służą mieszkańcom regionu i turystom. Zapraszam do Małopolski, na najpiękniejsze ścieżki rowerowe, do odwiedzenia i zwiedzenia naszego regionu na dwóch kółkach - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Kładka przez Dunajec w m. Łącko (Czerniec) znajduje się w ciągu trasy rowerowej VeloDunajec na odcinku Zabrzeż – Stary Sącz. Łączna długość obiektu wynosi 131,9 m. Zadanie w 80 proc. finansowane było ze środków RPO 2014-2020. Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetu województwa oraz budżet państwa. Koszt inwestycji wyniósł 3,7 mln zł.