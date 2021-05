Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem

FLESZ - Dzień wolny za 1 maja. Kiedy i jak go odebrać?

Stare Maniowy była wsią królewską, położoną w drugiej połowie XVI wieku w powiecie sądeckim. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości można znaleźć w dokumencie z 1320 roku, który był nadaniem prawa do założenia osady Hyńce Czarnemu. W 1354 roku pojawia się pierwsza informacja o tym, że Maniowy posiadają status wsi parafialnej, więc w tym czasie były już bardzo rozwiniętą miejscowością. W 1819 r. powstał wreszcie kościół istniejący tu jeszcze do niedawna, murowany, nawiązujący do tradycji barokowych. Świątynia została zburzona w związku z budową z Zbiornika Czorsztyńskiego. Gdyby tego nie zrobiono, wieża kościoła byłaby widoczna nad taflą jeziora.

Na obszarze powstającego jeziora leżały 353 zagrody dawnej wsi, kościółek cmentarny i sam cmentarz. Budynki zostały rozebrane, groby z cmentarza ekshumowano, a zabytkowy kościółek cmentarny pw. św. Sebastiana przeniesiono na nowy cmentarz w obecnych Maniowach.