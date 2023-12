„Piep*zyć Mickiewicza” w kinach od 12 stycznia: Dawid Ogrodnik, czyli belfer z misją niemożliwą

- Jeśli to jest tak trudna klasa, to należy zastanowić się, co działa, co przynosi korzyści i jaki jest tego wydźwięk. Ilu z tych dzieciaków się zmieni, ilu uwierzy w siebie – tłumaczy postępowanie Sienkiewicza Ogrodnik.

Tytuł filmu to cytat z wypowiedzi jednego z uczniów, który odniósł się w ten sposób do zadania domowego, a mianowicie do wypracowania o „Odzie do młodości”. Ta rzucona podczas lekcji wulgarna uwaga stała się punktem wyjścia do zmiany tematu pracy na: „Piep*rzyć Mickiewicza. Portret młodego pokolenia”.

U boku Ogrodnika role uczniów liceum zagrała grupa debiutujących na dużym ekranie młodych adeptów aktorstwa. W jego nietuzinkowych uczniów wcielają się m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka, Krystian Embradora, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski i Aleksandra Izydorczyk. Doświadczony aktor jest bardzo zadowolony ze współpracy z nimi.