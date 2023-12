Piernik ze śliwkami, keks z bakaliami i węgierki makowiec. Sprawdź przepisy na świąteczne wypieki

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowych wypieków. W kuchni pachnie korzennymi przyprawami i czekoladą. Na choince wiszą kolorowe pierniczki, a na stole czeka na nas keks, makowiec i piernik. Zobacz przepisy na te popularne ciasta.

Węgierski makowiec po polsku

Mak jest jednym z symboli Świąt. Bez niego nie obejdą się bożonarodzeniowe potrawy, takie jak kutia czy makowiec, którego w tym roku możemy przygotować w nowej odsłonie – po węgiersku. Sekret Beigli tkwi w nadzieniu. Aby je zrobić, do zagotowanego mleka dodaje się mak, rodzynki, cukier waniliowy i skórkę cytrynową, a po ostygnięciu wsypuje mąkę. Na wierzchu każdego placka równomiernie rozprowadza się makowe nadzienie, zostawiając centymetr odstępu od brzegów, a potem starannie zawija. Gotowy makowiec można polukrować lub posypać płatkami migdałów albo wiórkami kokosowymi. Do ciasta czasami dodaje się także migdały, orzechy i kandyzowaną skórkę pomarańczy. Zachwyt rodziny gwarantowany!

Beigli – węgierski makowiec bożonarodzeniowy [PRZEPIS]

Beigli – węgierski makowiec bożonarodzeniowy. Składniki: mąka - 500 gramów

kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

jajka - 3 sztuki

białko jajka - 1 sztuka

cukier - 50 gramów

drożdże - 20 gramów

mleko - 200 mililitrów

sól - 1 szczypta

zmielony mak - 600 gramów

cukier - 400 gramów

mleko - 600 mililitrów

mąka - 100 gramów

skórka z 1 cytryny

rodzynki - 200 gramów

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180°C. Rozpuść drożdże w ciepłym mleku, dodaj łyżeczkę cukru i odstaw na 10 minut.

Do dużej miski wsyp mąkę i zagnieć ją z margaryną, aż powstanie krucha masa. Następnie dodaj dwa ubite jajka, drożdże, mleko, cukier i szczyptę soli. Wyrób ciasto.

Kiedy ciasto będzie miało jednolitą konsystencję, podziel je na kulki (dwie lub cztery) i odłóż je na bok.

Przygotuj nadzienie. Zagotuj mleko i dodaj do niego mak, cukier, rodzynki, cukier waniliowy i skórkę cytrynową. Nie przestawaj mieszać. Po ostygnięciu masy dodaj mąkę i wymieszaj.

Posyp stolnicę odrobiną mąki i rozwałkuj każdą kulkę na prostokątny placek o grubości maksymalnie 5 mm. Na wierzchu rozprowadź równomiernie nadzienie, zostawiając jeden centymetr odstępu od brzegów. Posmaruj brzegi ubitym jajkiem. Zwiń ciasto. Upewnij się, że brzegi są dobrze sklejone, żeby z ciasta nie wyciekło nadzienie.

Umieść ciasto na blasze do pieczenia albo w posmarowanej tłuszczem formie. Roztrzep jedno jajko i posmaruj nim wierzch ciasta przy użyciu pędzelka. Wstaw do lodówki na 35 minut, a następnie piecz przez ok. 25-30 minut. Nie otwieraj piekarnika podczas pieczenia, żeby zapobiec kruszeniu się ciasta.

Korzenne smaki piernika

Korzenne aromaty w kuchni to znak, że nadchodzi Boże Narodzenie i wkrótce na stole pojawi się piernik. Przepisów na niego znajdziemy bez liku, ale niezawodna okaże się nawiązująca do tradycji receptura na ciasto piernikowe ze śliwkami i czekoladową polewą. Przygotowuje się go z popularnych i łatwo dostępnych składników, m.in. jajek, cukru, mleka, miodu i mąki pszennej. Najpierw rozpuszcza się w rondelku tłuszcz z miodem i cukrem, a całość odstawia do ostygnięcia. Jajka ubija się z mlekiem i miesza z rozpuszczoną kostką do pieczenia Kasia. Do płynnych składników dodaje się przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia.

Gwarancją intensywnego smaku i zapachu piernika będzie dodana do ciasta przyprawa korzenna oraz posiekane suszone śliwki. Na koniec piernik polewa się czekoladową masą.

Piernik ze śliwkami i polewą [PRZEPIS]

Piernik ze śliwkami i polewą. Składniki: jajka - 2 sztuki

mleko - 250 mililitrów

mąka - 300 gramów

proszek do pieczenia - 1.5 łyżeczek

kostka do pieczenia Kasia - 120 gramów

cukier - 150 gramów

miód - 100 gramów

przyprawa do piernika - 1 łyżka

suszone śliwki - 100 gramów

gorzka czekolada 70% - 1 opakowanie

mleko - 125 mililitrów

kostka do pieczenia Kasia - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 175°C. Ubij jajka z mlekiem.

Rozpuść Kasię, cukier i miód w rondelku i zostaw do ostygnięcia.

Wymieszaj rozpuszczoną Kasię z jajkami i mlekiem.

Dodaj mąkę, proszek do pieczenia, pokrojone śliwki i przyprawę do piernika. Wymieszaj łyżką.

Przygotuj formę o wymiarach 10x25 cm, smarując ścianki margaryną i obsypując je mąką. Wlej masę do formy. Przygotuj polewę: włóż wszystkie składniki do rondelka i podgrzewaj, aż się roztopią. Piecz przez 45-50 minut w temperaturze 175°C. Wylej polewę na ciasto.

Biszkoptowy przysmak z rodzynkami

Proste, pyszne ciasto biszkoptowe do przygotowania na Święta to popularny keks. Wyjątkowy smak zapewniają mu bakalie. Przed podaniem keks można udekorować lukrem, cukrem pudrem lub dodatkowo posypać siekanymi bakaliami.

Keks z bakaliami [PRZEPIS]

Keks z bakaliami. Składniki: mąka - 250 gramów

kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

jajko - 5 sztuk

cukier waniliowy - 1 opakowanie

cukier puder - 150 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

bakalie - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Kasię utrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, dodając po 1 żółtku.

Z białek ubić pianę. Do masy dodać mąkę z proszkiem do pieczenia i pianę z białek. Dodać bakalie, połączyć.

Ciasto przełożyć do średniej formy keksowej, wysmarowanej Kasią i wysypanej bułką tartą. Piec około 1 godz.

Ciasto można posypać cukrem pudrem lub polać lukrem i udekorować siekanymi bakaliami.

Zobacz też inne przepisy na świąteczne ciasta

Wideo Chleb z ziarnami