Pierogi na Wigilię 2023. Jakie pierogi podać na świąteczny stół? Najlepsze przepisy naszych Czytelników na wigilijne pierogi [PRZEPISY]

Poniżej znajdziesz przepisy na najlepsze pierogi na wigilijny stół:

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami suszonymi na wigilijny stół [PRZEPIS]

Wykonanie pierogów z kapustą i grzybami Obraną cebulę drobno posiekać, podsmażyć na margarynie. Grzyby przecedzić, drobno pokroić i dodać wraz z posiekaną kiszoną kapustą do podsmażonej cebuli. Smażyć około 30 minut mieszając od czasu do czasu. Gotowy farsz doprawić solą i pieprzem do smaku. Z podanych składników Zagnieść ciasto. Rozwałkować na grubość ok 3 mm, szklanką wyciąć kółka, nałożyć farsz i zlepić. Obtoczyć w mące żeby nie przykleiły się do powierzchni, na którą będziemy je odkładać. Gotowe pierożki wrzucić na osoloną, wrzącą wodę i gotować około 2 minuty od momentu wypłynięcia na wierzch. Gotowe pierożki możemy omaścić odrobiną masła lub podsmażoną na maśle cebulką. Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Wigilijne pierogi z makiem, rodzynkami i orzechami [PRZEPIS]

Wykonanie pierogów z makiem, rodzynkami i orzechami Do dużej miski przesypać mąkę, dodać sól i olej oraz jajko. Jajko jest konieczne, farsz będzie zawierał orzechy więc ciasto musi być twardsze, żeby utrzymało nadzienie. Partiami dolewać ciepłą wodę i wyrobić sprężyste ciasto. Po wyrobieniu odstawić na pół godziny. Rozwałkować cienko i wykroić pierogi dowolnej wielkości. Farsz. Orzechy posiekać, śliwki pokroić na drobne kawałki, morele na cienkie paski. Dodać do masy makowej. Dodać żurawinę, rodzynki oraz skórkę z pomarańczy. Doprawić miodem, cynamonem i gałką. Pierogi gotować w lekko osolonej wodzie. Podawać z plastrami jabłka lekko podduszonymi na maśle. Posypać uprażonymi pestkami dyni i cynamonem. Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga "Lady Kitchen"

Tradycyjne wigilijne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Wykonanie pierogów

Ciasto. Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajka i dodać śmietanę. Zarobić nożem i do połączonych składników dodać wrzątek. Ciasto wyrobić do gładkości, aż zrobi się elastyczne.

Farsz. Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie kilkakrotnie ją odlewając, aż woda będzie czysta. Grzyby ugotować, następnie odcedzić i pokroić w kostkę.

Kapustę ugotować do miękkości (jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna, to w trakcie gotowania odlać wodę) dodając kilka ziaren kminku, liść laurowy i 3 ziarna ziela angielskiego. Ugotowaną kapustę odcedzić i lekko odcisnąć z nadmiaru wody. Słoninkę pokroić w drobną kostkę i stopić. Dodać drobno posiekaną cebulę i lekko zarumienić. Do tak przygotowanej omasty dodać kapustę i grzyby. Przyprawić do smaku. Całość dusić, ciągle mieszając, aby odparować nadmiar wody z farszu. Ulepić pierogi.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej