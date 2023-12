Potrawy wigilijne. Przepisy na karpia. TOP 10 pomysłów na wigilijnego karpia [PRZEPISY]

Przepis na wigilijnego karpia. Zobacz przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej:

Pamiętajmy. Wigilijny karp musi być najlepszej jakości, świeży i zdrowy - jemy go przecież często tylko ten jeden raz w roku. Należy przygotować go tak, aby ta tradycyjna, świąteczna ryba smakiem i apetycznym wyglądem zadowoliła nawet jej największych sceptyków. Zanim jednak przejdziemy do jej przyrządzania, należy wcześniej prawidłowo ją wybrać.