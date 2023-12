Śledzie na Wigilię. Śledzie po kaszubsku z ogórkami i koncentratem pomidorowym. Jak zrobić dobre śledzie na święta? [PRZEPIS]

Śledzie po kaszubsku na świąteczny stół [PRZEPIS]

Śledzie po kaszubsku. Fot. Sylwia Ładyga

Składniki:

ok. 60 dag filetów śledziowych

5 ogórków konserwowych

2 cebule

koncentrat pomidorowy lub passata pomidorowa

125 ml oleju

1 łyżka octu

4 liście laurowe

1 łyżeczka ziela angielskiego

sól, pieprz, ostra papryka

Wykonanie śledzi po kaszubsku:

Namoczone (najlepiej przez noc) filety śledziowe pokroić w kostkę.

W garnku rozgrzać odrobinę oleju, dodać pokrojoną w piórka cebulę, zezłocić.

Dolać resztę oleju, łyżkę octu, pokruszone listki laurowe, ziele angielskie i pokrojone w kostkę ogórki.

Zalać wodą i koncentratem pomidorowym.

Doprawić cukrem i dokładnie wymieszać.

Dusić na wolnym ogniu ok. 15 minut mieszając od czasu do czasu. Dodać śledzie, doprawić solą, pieprzem i odrobiną papryki, dokładnie wymieszać i zdejmujemy w ognia. Odstawić do ostudzenia.