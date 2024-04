Pierwszy w historii Gorlic protest wyborczy. Złożyła go radna Alicja Nowak. Sprawa dotyczy wyboru radnego Krzysztofa Jędrzejowskiego

Zarówno Alicja Nowak, jak i Krzysztof Jędrzejowski startowali do Rady Miasta Gorlice z listy Komitetu Wyborczego Wspólne Gorlice. Pierwsze miejsce na liście w 4. Okręgu Wyborczym w Gorlicach przypadło Krzysztofowi Jędrzejowskiemu, który uzyskał 202 głosy i wszedł do Rady Miasta. Z drugiego miejsca w tym samym okręgu startowała Alicja Nowak, uzyskując 161 głosów. To jednak nie wystarczyło na mandat radnej w kadencji 2024-2029.

- Wniosłam do sądu o stwierdzenie nieważności wyboru Krzysztofa Jędrzejowskiego, który nie posiadał w dniu wyborów prawa wybieralności w Gorlicach, gdyż jego centrum życiowym jest Moszczenica - tłumaczy radna.

Do bliźniaczej sytuacji doszło w 2019 roku, kiedy sprawę Krzysztofa Jędrzejowskiego podjęła Mariola Migdar, twierdząc wówczas, że radny nie miał prawa być wybrany w Gorlicach. Z jej wiedzy wynikało wówczas, że miał mieć w mieście tylko meldunek tymczasowy na ulicy Krasińskiego, a wraz z rodziną miał mieszkać na stałe w Moszczenicy przy ul. Łąkowej. Z Gorlicami miał być związany tylko zawodowo. Wtedy radna Migdar skierowała swoje wątpliwości do Wojewody Małopolskiego, ale też Komisarza Wyborczego Delegatury KBW w Nowym Sączu oraz Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu złożył reklamacje na ujęcie w rejestrze wyborców Krzysztofa Jędrzejowskiego. Burmistrz Miasta Gorlice odmówił uwzględnienia reklamacji, na co komisarz wyborczy złożył skargę do sądu. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu postanowieniem z 4 listopada 2019 roku utrzymał w mocy decyzję burmistrza, a co za tym idzie, potwierdził prawidłowość ujęcia Krzysztofa Jędrzejowskiego w rejestrze wyborców i posiadania przez niego prawa wybieralności do Rady Miasta Gorlice.