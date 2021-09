Piknik Rodzinny w Przeciszowie pod hasłem "Policyjna Odyseja IV". To była okazja do promowania bezpieczeństwa dzieci na drogach [ZDJĘCIA] oprac. BK

Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeciszowie pod hasłem "Policyjna Odyseja IV - Służba nie drużba" był bogaty w atrakcje i edukację dotyczącą zasad bezpieczeństwa na drodze Szkoła Podstawowa nr 1 Przeciszowie Zobacz galerię (9 zdjęć)

Tradycją stało się, że na początku września w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeciszowie odbywa się piknik rodzinny. W tym roku odbył się pod hasłem "Policyjna Odyseja IV - Służba nie drużba”. Jak zwykle była okazja dla rodzin, nauczycieli i gości do integracji, dobrej zabawy, ale przede wszystkim do przekazywania młodemu pokolenia zasad bezpieczeństwa a także poznania historii policji. Podczas pikniku promowano właściwe poruszanie się w drodze do szkoły oraz noszenie odblasków.