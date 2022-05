Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu, czyli promocja hokeja wśród dzieci, ale nie tylko. Była dobra zabawa [ZDJĘCIA]

Zobaczcie film z promocji hokeja w SP nr 11 w Oświęcimiu:

Wszak w klubach polskiej ekstraklasy hokejowej Polacy są obecnie spychani na margines, to jednak trzeba myśleć przyszłościowo i – aby utrzymać tę piękną dyscyplinę sportu w kraju nad Wisłą – trzeba przyciągać do hokeja dzieci i młodzież. Jak to zrobić? W UKH Unia Oświęcim uznali, że trzeba wyjść z produktem w teren. Najpierw promowano hokej w przedszkolach, a finałem całej, kilkutygodniowej akcji, była organizacja pikniku.

Oczywiście jedną z atrakcji była możliwość posmakowania minihokeja, czyli preludium tego, co może być w przyszłości, na wypadek decyzji podjęcia wyzwania połączenia nauki z treningiem hokejowym.

Ci, którzy nie interesowali się hokejem, mogli miło spędzić czas. Nauczyciele ciekawym doświadczeniem starali się pokazać dzieciom w wieku przedszkolnym oblicze nauki. Był teatrzyk, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, sportowy tor przeszkód, a odważni mogli spróbować swoich sił przejażdżką na kucyku. Dzięki przychylności OSP z Polanki Wielkiej, najmłodsi mogli poznać tajniki pracy strażaków.