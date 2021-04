Piłkarska rewolucja trwała... dwa dni! Superligę bez drużyn, a kibice tworzą MEMY

Większości kibiców na całym świecie również ten pomysł nie przypadł do gustu. We wtorek (20 kwietnia) niemal pod każdym stadionem w "klubów-założycieli" Superligi protestowali kibice. Największy z nich odbył się pod Stamford Bridge, stadionem londyńskiej Chelsea. Kibice "The Blues" w dość jednoznaczny sposób potępili plany właścicieli związane z przystąpieniem do nowych rozgrywek. I dopięli swego! Chwilę później można było usłyszeć informacje, że Chelsea (a w ślad za nią Manchester City) podjęły decyzję o wycofaniu się z Superligi. Kibice oszaleli z radości.