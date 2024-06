Piłkarze, kolarze i obrazy, czyli finisaż wystawy obrazów Wlastimila Hofmana

Na finisażu wystawy pojawiła się cała pierwsza drużyna Wisły. Piłkarze mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu osób związanych ze Stowarzyszeniem Historia Wisły, które zresztą stało za zorganizowaniem wystawy. Dariusz Zastawny przybliżył zatem sylwetkę Wlastimila Hofmana, a Zdzisław Skupień opowiedział o kulisach powstawania najbardziej znanego dzieła artysty, przedstawiającego zespół Wisły Kraków z lat 20. XX wieku, który jako pierwszy w historii zdobył Puchar Polski, a którego to obrazu reprodukcja w wymiarach jeden do jeden prezentowana była na wystawie. Dodajmy, że piłkarze dostali prezent w postaci nieco mniejszej kopii tego obrazu.

W momencie prezentacji na sali pojawili się goście specjalni, czyli kolarze amatorzy… Nie było w tym przypadku. To członkowie Wiślackiej Grupy Rowerowej, którzy w Dniu Wiślaka przejechali niemal 180 km na rowerach z Wisły do Krakowa. Ta wyprawa rowerowa, nad którą patronat objęło Stowarzyszenie Historia Wisły, miała na celu przypomnienie, że w krakowskim klubie funkcjonowała kiedyś sekcja kolarska. Miało to miejsce w latach 1948-1962.