Piłkarze Wisły Kraków poznali rywala w eliminacjach Ligi Europy. Jakub Krzyżanowski wyjechał do Bologny

Pary 1. rundy eliminacji Ligi Europy

Odeszło dziewięciu piłkarzy, przygotowania do trzeciego z rzędu sezonu w 1. lidze ruszyły na dobre, a Wisła wciąż nie pozyskała żadnego piłkarza. Może się to zmienić lada chwila, gdyż, jak informuje…

Dla Wisły to powrót do europejskich rozgrywek po długich dwunastu latach oczekiwania. W ostatnich meczach Ligi Europy krakowian prowadził Kazimierz Moskal i to on będzie trenerem drużyny, która znów zawita do tych rozgrywek, choć na razie tylko w fazie eliminacyjnej.

W sezonie pucharowym 2024/25 zagrają cztery polskie kluby. Poza pierwszoligową Wisłą, która dostała się do pucharowych rozgrywek dzięki zdobyciu Pucharu Polski, także mistrz kraju Jagiellonia Białystok (zacznie w eliminacjach Ligi Mistrzów od II rundy 23 lub 24 lipca) oraz kolejne w tabeli ekstraklasy Śląsk Wrocław i Legia Warszawa (rozpoczną od II rundy eliminacji Ligi Konferencji 25 lipca). Losowanie par w środę.

Po losowaniu UEFA klubowe media w niebanalny sposób poinformowały, że nowym piłkarzem Wisły będzie Olivier Sukiennicki.