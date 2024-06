Piłkarze Wisły Kraków wracają do zajęć w Myślenicach. We wtorek dowiedzą się, z kim zagrają w Europie

Na zajęciach, które zostały zaplanowane na poniedziałkowe popołudnie w Myślenicach, nie należy spodziewać się nowych twarzy, chyba że tym mianem określimy zawodników, którzy ostatni rok (a w niektórych wypadkach nawet lata) spędzili poza Wisłą. Mowa o Mateuszu Młyńskim, Piotrze Starzyńskim i Enisie Fazlagiciu, którzy ostatnio byli wypożyczeni do Górnika Łęczna oraz Kacprze Chełmeckim i Arkadiuszu Ziarce, którzy poprzedni sezon spędzili w II-ligowej Stali Stalowa Wola.

Z tego ostatniego klubu w kadrze Wisły może lada chwila pojawić się jeszcze jeden piłkarz. To Olivier Sukiennicki, 21-letni pomocnik z Częstochowy, który przed rokiem przeszedł do Stali z Rakowa na zasadzie wolnego transferu i wystąpił w 29 meczach, zdobywając jedną bramkę i notując cztery asysty. Wprawdzie jego umowa obowiązuje jeszcze przez rok, ale ma do niej wpisaną niewygórowaną kwotę odstępnego. W rozliczeniu w przeciwnym kierunku może podążyć na stałe jeden lub nawet obaj wymienieni wiślacy, którzy wiosną przyczynili się do awansu Stali w barażach do I ligi.