Piotr Grzegorzek na emeryturze nie żegna się z Muzeum w Chrzanowie. Znany botanik nadal chce popularyzować wiedzę

Piotr Grzegorzek to nie tylko prawdziwa skarbnica wiedzy botanicznej, ale również żywa kopalnia anegdot, historii i powiedzeń. Choć urodził się w Rydułtowach na Śląsku to swoje życie związał z Chrzanowem. Botanika od dziecka była jego wielką pasją, zaszczepiła w nim ją nauczycielka w szkole podstawowej. Prace w Muzeum w Chrzanowie rozpoczął 1 kwietnia 1982 r. Tam na swojej drodze spotkał wybitnych geologów: Mariana Kuca oraz Marka Suwarzyńskiego.

Popularyzacja wiedzy botanicznej to jedna z jego pasji. Jest krajowym konsultantem w dziedzinie oznaczania roślin. Ma na swoim koncie ponad 3 tys. artykułów, występy w telewizji, jest także współautorem dwóch przewodników. Nie obcy jest mu również internet, gdzie mocno się udziela i dokumentuje wycieczki. Przez ostatnie 20 lat opublikował ponad 4,5 tys. fotoreportaży.

Kontakt ze zwiedzającymi, wspólne spacery i możliwość popularyzacji wiedzy to elementy, za które ceni pracę w muzeum. Przez lata wraz z Markiem Suwarzyńskim pokazywał ludziom najciekawsze miejsca w Chrzanowie i okolicy. Pan Marek opowiadał fachowym językiem, a pan Piotr przekładał go na ten bardziej przystępny laikom.

Pracownicy muzeum cenią go nie tylko za humor, ale również wszechstronność. - Dla pana Piotra nie było problemu zrobić z dziećmi papierowe zoo lub poprowadzić warsztaty wycinanki żydowskiej - podkreśla Anna Sadło-Ostafin.

- podkreśla Marek Szymaszkiewicz, pracownik muzeum. Wspomina, jak pan Piotr chciał usypać w muzeum górę śmieci, by pokazać ludziom co poprzez niewłaściwe zachowania pozostawimy potomnym.

- Piotr to postać barwna, niebanalna, która pozostaje w pamięci. Dziś jest już coraz mniej takich indywidualności

Piotr Grzegorzek dał się również poznać jako osoba gotowa do poświęceń. Pewnego razu idąc w jasnym garniturze na wernisaż zauważył ciekawą roślinę. Nie mógł sobie odmówić przyjemności jej sfotografowania, nie bacząc na konsekwencje klęknął, by wykonać jak najlepsze kadry. Garnitur ucierpiał, zdjęcia jednak wyszły znakomicie.

- Nieraz zdarzyło się, że coś buszowało za oknem Domu Urbańczyka. Myśleliśmy, że to jakieś zwierzę, a tymczasem to pan Piotr leży na trawniku z aparatem - wspomina Anna Sadło-Ostafin.

Kamil Bogusz, obecny dyrektor muzeum, na długo zapamięta swoją pierwszą wycieczkę z panem Piotrem, gdy w 2009 r., jako praktykant trafił do muzeum. Nie wiedząc co go czeka, zabrał ze sobą plecak i wspólnie wyruszyli w kierunku kamieniołomu na Borowcu.