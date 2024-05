PiS traci większość w powiecie tatrzańskim. Wybrano nowego starostę i przewodniczącą rady

Radni zdecydowali, że nowym starostą tatrzańskim zostanie Andrzej Skupień, który otrzymał 10 głosów poparcia. Kontrkandydat - Piotr Bąk, który pełnił dotychczas funkcję starosty otrzymał 9 głosów poparcia.

- Za nami niełatwy czas kampanii wyborczej. Przyjmuję tę funkcję z dużym respektem, pokorą, ale też zobowiązaniem. Będę brał przykład z poprzednich starostów Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego i Piotra Bąka. Byli innymi starostami, ale wnieśli tu dużo dobrego. Są też problemy, ale nimi będzie trzeba się zająć - mówił Andrzej Skupień, nowy starosta tatrzański.

Za dotychczasową pracę podziękował także ustępujący starosta Piotr Bąk.

- Chciałem pogratulować nowemu staroście. Moja misja przed chwilą się zakończyła. Po sesji będę przekazywać sprawy starostwa. Bycie starost, to wielki honor i zaszczyt, ale też wielkie zobowiązania dla tej społeczności, która nas do tej rady wybrała. Pan starosta otrzymuje powiat w dobrym stanie. Powiat jest ewenementem w skali Polski. Jego zadłużenie wynosi 0 zł, a są jeszcze lokaty. Wierzę, że nowy zarząd otrzymuje dobrą możliwość do kontynuowania pracy. Chciałem podziękować za ponad 9 lat współpracy pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostkom podległym. Był to okres niejednokrotnie trudnej pracy.