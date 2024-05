Nowy przewodniczący Rady Miasta w Zakopanem. PiS traci większość w mieście

W Zakopanem odbyła się pierwsza powyborcza sesja Rady Miasta. Obrady poprowadził radny senior - Józef Figiel. Radni tradycyjnie rozpoczęli od modlitwy za Ojczyznę ks. Skargi. Następnie po ślubowaniu radnych i nowego burmistrza przystąpiono do wyboru przewodniczącego.

Grzegorz Jóźkiewicz ponownie przewodniczącym rady

Radni na przewodniczącego zgłosili tylko jedn kandydaturę - Grzegorza Jóźkiewicza. Radny otrzymał 11 głosów poparcia. Czterech radnych było przeciwnych, a pięciu radnych oddało nieważny głos.

- Chciałem podziękować żonie Alicji, w której mam zawsze wsparcie. Dziękuję za wyrozumiałość i ochronę nade mną i domem. Uchroniła mnie od decyzji. Chciałem startować na burmistrza miasta, ale z szacunku do rodziny odstąpiłem od tego i innych ruchów, które z tym się wiązały. Dziś żono proszę cię o wyrozumiałość. Zgodziłem się na reprezentowanie Rady Miasta Zakopanego. Wierzę, że to zrozumiesz i będziesz mnie dalej wspierać - mówił Grzegorz Jóźkiewicz. - Będę pełnił tą funkcję do momentu, kiedy będzie trzeba wspierać burmistrza, będę sprawiedliwie zawiadywał Radą Miasta i obiecuję to wszystkim radnym. Będę pełnił tą funkcję nie dłużej jak 2,5 roku. Ustąpię z przewodniczącego i przekaże radzie do ponownego wybrania nowego przewodniczącego - poinformował radnych nowy przewodniczący.