Piwnicza. Tropy niedźwiedzicy i młodego zauważyła turystka schodząc ze szlaku z Radziejowej. Czy misie przywędrowały z Pienin? [ZDJĘCIA]

Ostatnio media informowały o tym, że na terenie Pienińskiego Parku Narodowego pojawił się niedźwiedź. Jego pracownicy zaapelowali do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz poruszanie się tylko po wyznaczonych szlakach. Czy to możliwe, że ten sam osobnik przywędrował do Beskidu Sądeckiego? Tego nie wyklucza Stanisław Michalik, nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna. Jednocześnie dodaje, że niedźwiedzie to zwierzęta terytorialne, dorosły samiec „rządzi” na powierzchni sięgającej tysięcy hektarów.