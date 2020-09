Nowy Targ w czasach okupacji niemieckiej. Unikatowe zdjęcia stolicy Podhala

Nowy Targ - tak jak i wiele miast i miasteczek w Polsce już od początku września 1939 roku doświadczył II wojny światowej. Oddziały Wehrmachtu i wojsk słowackich wkroczyły do miasta 1 września ok. 16.30. Był to początek pięcioletniej okupacji, okresu strachu, paniki, terroru.