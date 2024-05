Pociągi stanęły na trasie Krzeszowice - Trzebinia - Jaworzno Pieczyska. Powodem była awaria techniczna sieci trakcyjnej. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

W godzinach południowych stanęły pociągi na odcinku Krzeszowice - Trzebinia - Jaworzno Szczakowa-Pieczyska. Powodem była awaria sieci trakcyjnej. Doszło do opóźnień pociągów na liniach do Katowic oraz do Chrzanowa i Oświęcimia.