Podhale. Bacowanie i pasterstwo na liście niematerialnego dziedzictwa narodowego? Żeby bacówka była dla bacy, a nie dla świecidełek

Trwają właśnie prace nad wnioskiem, który w tej sprawie zostanie skierowany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– mówi Andrzej Gąsienica-Makowski z Towarzystwa Produktu Górskiego, który przygotowuje taki wniosek.

Głównym celem tego wniosku jest – jak mówi Gąsienica-Makowski – pokazanie pasterstwa od strony kulturowej. - By pokazać, że bacówka to nie miejsce, gdzie sprzedawane jest wszystko, co jest związane z Zakopanem i górami. Tylko jako miejsce, gdzie jest ser, gdzie pracuje baca, gdzie podtrzymywane są tradycje i praktyki pasterskie – mówi.

Dodaje on, że obecnie nazwa bacówka rozlewa się po Podhalu na wszelkiego rodzaju punkty handlowe. - Są miejsca nazywane bacówkami, gdzie sprzedawane są nie tylko sery, ale i rozmaite świecidełka, a bacy nigdy tam nie było. Tak nie powinno być, te miejsca powinny zmienić nazwę – mówi Andrzej Gąsienica-Makowski.