Podhale. Gmina Kościelisko po wakacjach zmieni swoją siedzibę. Nową remontuje, a starą szykuje na sprzedaż

- Prace remontowe idą pełną parą. Gdy uda nam się przenieść, będzie to ogromna zmiana dla nas. Budynek, w którym jeszcze do tej pory mieści się urząd, jest bardzo urokliwy, pięknie położony, Jednak już nie przystaje do współczesnych potrzeb obsługi mieszkańców – mówi Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. - Przede wszystkim w nowym budynku wszystkie jednostki gminne: Centrum Usług Wspólnych, Ośrodek Pomocy Społecznej. Znajdzie się tam też gminna biblioteka. Mieszkańcy więc przy załatwianiu spraw nie będą musieli biegać między różnymi punktami. Dodatkowo sama lokalizacja nowego urzędu jest lepsza, a co za tym idzie mieszkańcom będzie łatwiej do niego dotrzeć.

Rozkład pomieszczeń ma być tak usytuowany, by referaty częściej odwiedzane przez mieszańców, będą usytuowane na parterze. Ciekawostką jest fakt, że w budynku znajdzie się także mały pokój zabaw dla dzieci – tak by rodzice mogli spokojnie załatwić swoje sprawy w urzędzie.