Podhale. Jedzie Tour de Pologne. Będą utrudnienia na drogach. Szczególnie w Bukowinie Tatrzańskiej

Ostatnie dni pod Tatrami - zwłaszcza te, gdy pada deszcz, to dla kierowców istny koszmar. Zakorkowane są niemal wszystkie drogi dojazdowe do atrakcji turystycznych. To efekt setek tysięcy ludzi wypoczywających na całym Podhalu. Teraz w czwartek i piątek dojdą kolejne utrudnienia - spowodowane wyścigiem kolarskim.

78. Tour de Pologne już wystartował. W czwartek 12 sierpnia kolarze wjadą na teren Pienin i Podhala - będą ścigać się w etapie IV. Meta tego odcinka ulokowana będzie w Bukowinie Tatrzańskiej. Jednak z utrudnieniami muszą liczyć się także mieszkańcy i turyści wypoczywający w innych górskich miejscowościach, także w Pieninach.

W czwartek wyścig rozpocznie się w Tarnowie. Kolarze popędzą ziemią nowosądecką, by na teren górski wjechać przez Krościenko nad Dunajcem. Zawodnicy przejadą przez Niedzicę, Sromowce Wyżne, Łapsze Niżne i Wyżne, Łapszankę aż wjadą do Bukowiny Tatrzańskiej. W Pieninach drogi będą zamykane na czas przejazdu kolarzy. Kierowcy muszą się z tym liczyć.