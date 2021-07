Podhale. Słowacy zamknęli przejścia graniczne. Zamieszanie na granicy. Ludzie o tym nie wiedzieli

Słowacja zdecydowała się na nowe obostrzenia dość niespodziewanie. Zmiany mają zapobiec kolejnej fali pandemii i rozprzestrzenianiu się nowego wariantu koronawirusa Delta. Od poniedziałku 5 kwietnia zamknięte zostały przejścia graniczne na Łysej Polanie i Suchej Horze. Na Podhalu przekroczenie granicy możliwe jest w Jurgowie i w Chyżnem.

Słowacy poinformowali polską Straż Graniczną, że przejazd przez granicę zostanie zamknięty o godz. 19. Jednak betonowe zapory pojawiły się na Suchej Horze już koło 17.

Blokada przejazdu zaskoczyła wielu kierowców - zarówno Polaków, ale i Słowaków. Polscy kierowcy utknęli na granicy po słowackiej stornie.

- Ale jak to nie przejedziemy? Żadnego komunikatu nie było, że nagle zamykają granice. Nic nie słyszałem. Jak my teraz wjedziemy do Polski? - pytali poirytowani polscy kierowcy, gdy dotarli do betonowych zapór.