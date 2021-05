Podhale. Woda z Gubałówki zalewa Ząb. Będą robić odwodnienie, by ratować drogę i pola mieszkańców

Urzędnik dodaje, że dla mieszkańców Zębu zalewająca ich woda z Gubałówki byłą nie lada problemem. - Jednak z Gubałówki idzie duża ilość tej wody. A jeżeli nie jest to uregulowane, woda zalewała nam drogę, podmywała asfalt i niszczyła go. Do tego woda wdzierała się na nieruchomości mieszkańców – mówi wicewójt.

Odwodnienie ma być przedłużone przez teren gminy Poronin aż do naturalnego potoku. Do tego odwodnienia będą mogli się przyłączyć zarówno mieszkańcy Furmanowej, jak i Zębu.

- Teraz jesteśmy na etapie przygotowania do inwestycji. Wyłoniliśmy projektanta tego zadania. Chcemy, by zadanie to zostało zakończone do wiosny przyszłego roku – mówi Leszek Dorula.