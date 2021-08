Podhale. Zalanych ponad 50 budynków, lawina błotna zeszła na drogę wojewódzką 958

Intensywne opady deszczu najmocniej dały się we znaki mieszkańcom powiatu nowotarskiego. - Najwięcej pracy mieliśmy na terenie gminy Raba Wyżna i Spytkowice. Woda zalewała tam ulice, ale i prywatne domy, posesje. Zanotowaliśmy w sumie ok. 90 interwencji. Woda wdarła się do piwnic ponad 50 domów. Część mieszkańców w nocy nie zgłaszała się po pomoc, bo cały czas deszcz padał. W niektórych piwnicach było ok. metra wody. Gdy opady ustały zaczęliśmy odbierać telefonu. Cały czas jeździmy i pomagamy wypompowywać wodę z piwnic - mówi oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Targu.

Na drogę wojewódzką 958 w Rabie-Wyżnej - w okolicach stacji paliw - zeszła lawina błotna z kilkoma drzewami. Przejazd tą drogą jest całkowicie zamknięty.

O wiele spokojniej było z kolei w powiecie tatrzańskim. Tutaj strażacy do północy zanotowali kilkanaście interwencji - głównie do zatkanych przepustów, czy kilku podtopionych piwnic. Dotyczyły one głównie rejonu Kościeliska. Od północy pod Giewontem nie było ani jednego nowego zgłoszenia.