Pogoda w Tatrach na długi weekend. Burze, deszcz, a nawet przymrozki

Długi weekend Bożego Ciała rozpocznie się w czwartek 30 maja i zakończy się w niedzielę 2 czerwca. Jak informuje branża turystyczna, wiele osób zdecydowało się na przyjazd w góry w tym okresie, bo liczyło na lepsze warunki pogodowe do wędrówek po tatrzańskich szczytach. Tymczasem pogoda zaserwuje im w Tatrach prawdziwy rollercoaster.

To oznacza spore niebezpieczeństwo – zwłaszcza dla tych, którzy będą pokonywać szlaki w partiach wysokogórskich. - Turyści w górach muszą zwracać uwagę na pogodę na bieżąco. Gdy zobaczą formujące się chmury, powinien to być sygnał ostrzegawczy, że może się wydarzyć coś niedobrego. I powinniśmy opuścić szczyty, granie, miejsca ze sztucznymi ułatwieniami. To są bowiem miejsce szczególnie niebezpieczne w górach – mówi Zając.

Z drugiej strony w partiach szczytowych nadal zalega sporo śniegu. I tam konieczne będą raki, czekan i kask. - Dodatkowo pod koniec tygodnia w partiach szczytowych w nocy mają pojawić się przymrozki. Ten śnieg rano będzie zmrożony, twardy. Poruszanie się, szczególnie po stromym zboczu będzie wymagało raków – mówi Tomasz Zając.

To zimowe wyposażenie szczególne konieczne będzie na szlakach na Rysy, Przełęcz Zawrat, Sziglasową Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów Polskich, Świnicką Przełęcz, Kozią Przełęcz czy Żleb Kulczyńskiego.