Pogorzelcy z Wierzchosławic nie zostali sami. Znaleźli się ludzie, którzy pomogli w odbudowie spalonego domu i przywrócili nadzieję

Jak wylicza, udało się w ten sposób zaoszczędzić blisko 80 tysięcy złotych. Najlepszą nagrodą dla niego jest uśmiech, który wreszcie powrócił na twarz pana Grzegorza.

- On nie czeka na to, że inni coś za niego zrobią. Sam pracuje, zarabia, żeby odbudować to, co strawił ogień. Cieszy się z każdej, nawet drobnej rzeczy, z tego, że okna ładnie pasują do domu, że są ciche i szczelne, że może już grzać w środku, że powoli ten dom się odradza, choć do pełni szczęścia jeszcze daleka droga – dodaje Marek Podraza.