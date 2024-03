Policja w Zakopanem ma coraz więcej pracy, a cały czas brakuje funkcjonariuszy

W powiecie tatrzańskim pracuje obecnie 193 funkcjonariuszy. Ta ilość mundurowych jest niewystarczająca. Cały czas w szeregach brakuje 24 osób. W 2023 roku udało się przyjąć do służby zaledwie siedmiu funkcjonariuszy. - Sytuacja kadrowa nie jest radosna, a wręcz bym powiedział, że ciężko nam się pracuje - mówił insp. Piotr Dziekanowski, komendant Powiatowy Policji w Zakopanem. - Przyjęcia do służby idą słabo. Jest to spowodowane finansami, bo nie jesteśmy atrakcyjni finansowo względem innych zawodów dostępnych na naszym terenie - mówił komendant.

Posiłki z innych komend

Zakopiańska policja jest wspomagana przez policjantów, którzy pod Tatry przyjeżdżają z innych komend. W 2023 roku delegowano 510 policjantów do pełnienia służby na terenie powiatu tatrzańskiego.

Dodatkowi funkcjonariusze delegowani są pod Tatry przy okazji dużych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Największa ilość mundurowych z innych powiatów pojawia się w Zakopanem przy okazji Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi, a także podczas imprezy sylwestrowej.