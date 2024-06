Polscy taternicy utknęli w drodze na Gerlach. Konieczna była pomoc słowackich ratowników

Do zdarzenia doszło w czwartek 24 czerwca. Po alarmie słowaccy ratownicy wezwali na pomoc śmigłowiec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. Ten jednak, ze względu na rosnące zachmurzenie, nie doleciał na miejsce. Musiał wysadzić ratowników w dolinie.

Stamtąd ratownicy udali się pieszo do potrzebujących pomocy. Podczas wspinaczki na grań, gdy warunki pogodowe uległy poprawie, ponownie wezwano śmigłowiec. Tym razem ratownicy HZS zostali przetransportowani drogą powietrzną do polskich wspinaczy, którzy zostali wciągnięci na pokład i przetransportowani na lotnisko w Popradzie. Stamtąd taternicy - bez obrażeń - kontynuowali podróż, a ratownicy górscy wrócili do bazy.