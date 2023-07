Polskie Stronnictwo Ludowe Małopolska komentuje raport Parlamentarnego Zespołu ds. Wyjaśnienia Afery Zbożowo-Drobiowej

- Stoimy tutaj pod Ratuszem gdzie rajcowie miejscy zawsze wykazywali troskę nad tym co się dzieje w Krakowie i w okolicy. My też chcemy wykazać tę troskę, tym bardziej, że odczuwamy zagrożenie - z jednej strony biznesowe dla rolników, ponieważ coraz więcej gospodarstw jest likwidowanych, a z drugiej strony zagrożenie zdrowia i życia naszych rodzic, zwłaszcza dzieci - mówił Wojciech Kozak - Mija 365 dni, gdy rząd miał stworzyć ustawę o ochronie polskiego rolnictwa.

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego podkreślił, że polskie rolnictwo jest sektorem branży przetwórstwa spożywczego.

- Chwalimy się, że Małopolska to 8 proc. PKB, ale z tego PKB znaczna część jest właśnie z przetwórstwa owocowo-warzywnego. To ginie nam w oczach. Uważam, że to nie dlatego, że aura nie zawsze sprzyja, ponieważ nasi rolnicy dadzą sobie z tym radę dzięki pomocy nowoczesnych technologii. Natomiast otwartość na Rynek Wschodni, zwłaszcza ukraiński powoduje u nas tragedię. Jest to masowy napływ do Polski zboża niepewnej jakości, który aktualnie w ilości ok. 30 mln ton zalega w magazynach - dodał Wojciech Kozak.