Pomnik Kurierów Tatrzańskich w zakopiańskich Kuźnicach uroczyście odsłonięty

Pomysł na budowę pomnika zrodził się 14 lat temu. Przez 10 lat jednak sprawa nie ruszyła się do przodu. - 4 lata temu zadzwonił do mnie Zbyszek Mrowca. Zebraliśmy Apoloniusza Rajdę, Józefa Pitonia i Kazimierza Gąsienicę-Byrcyna i powołaliśmy nasz komitet. Zwróciliśmy się do artysty rzeźbiarza Janusza Jędrzejowskiego, by nam pomógł. I zgodził się, choć poza chęciami nie mieliśmy nic, ani grosza – wspomina Andrzej Stanek, ratownik TOPR, członek społecznego komitetu ds. budowy pomnika, który w rodzinie miał kuriera - Andrzeja Fronczystego-Kustyjona z Chochołowa.

Od tego czasu ruszyły zbiórki na rzecz budowy pomnika. Udało się zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jędrzejowski wykonał projekt, a artysta rzeźbiarz Tomasz Ross odlał postaci z brązu. Są one metrowej wielkości. Stanęły na dużym głazie, na którym także znalazła się tablica informująca komu poświęcony jest pomnik. Całość znajduje się na nowo wybudowanym placu w Kuźnicach.