Pomysł na lunch do pracy. Lunchbox z ryżem, kurczakiem i warzywami [PRZEPIS] mad

Lunchbox z ryżem, kurczakiem i warzywami. Zobacz przepis.

Zdrowy i szybki w przygotowaniu lunch, który zabierzemy bez trudu do torby to idealny pomysł na posiłek w pracy. Dodatek warzyw sprawi, że całość będzie pełnowartościowym daniem, które pozwoli z energią podejść do kolejnych wyzwań. A jako lunchbox niech posłuży ekologiczny słoik. Smacznego!