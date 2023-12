Pomysł na obiad. Bakłażany zapiekane z kaszą kuskus i warzywami [PRZEPIS]

Bakłażan nie jest często wykorzystywany w naszej kuchni. A szkoda! Bakłażan jest warzywem niskokalorycznym, ubogim w tłuszcz. Wyróżnia go obecność związków fenolowych oraz flawonoidów. Te pierwsze pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się nowotworów, działają przeciwalergicznie i niwelują infekcje. Flawonoidy są z kolei silnymi antyoksydantami - mają zdolność neutralizowania wolnych rodników, co czyni je doskonałą substancją przeciwstarzeniową, wykazują również właściwości przeciwzapalne. Sięgajmy po niego więc jak najczęściej.

Bakłażany zapiekane z kaszą kuskus i warzywami

Składniki na dwie porcje:

bakłażan – 1 sztuka

kuskus – szklanka

papryka czerwona -1 sztuka

marchew – 1 sztuka

cebula – 1 sztuka

czosnek – 3 ząbki

sól, pieprz, curry, kurkuma

oliwa z oliwek

Wykonanie

Umytego bakłażana rozcinamy na pół, a następnie wydrążamy delikatnie miąższ (tworząc miseczkę) i posypujemy solą – odstawiamy na ok. 20 minut, by sól usunęła goryczkę.

Po tym czasie wycieramy papierowym ręcznikiem.

Kuskus zalewamy wrzątkiem, odstawiamy.

Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy pokrojoną drobno cebulę, a następnie czosnek.

Wrzucamy pokrojoną w kosteczkę paprykę, startą na grubych oczkach marchew oraz miąższ wydrążony z bakłażana, smażymy na wolnym ogniu kilka minut.

Dodajemy kuskus, doprawiamy do smaku solą, pieprzem, curry i kurkumą.

Bakłażany układamy w wysmarowanym oliwą naczyniu żaroodpornym, napełniamy farszem , podlewamy obok odrobiną wody i wkładamy do nagrzanego na 190 stopni piekarnika na ok. 25-35 minut.

Podajemy gorące posypane świeżą pietruszką.

Świetnym do tego dania jest np. sos jogurtowy z odrobiną mięty i limonki!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”