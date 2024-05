Pomysł na obiad. Dania z makaronem w śródziemnomorskim klimacie [PRZEPISY]

Czasem wystarczy po prostu połączyć go ze swoimi ulubionymi składnikami. W zależności od dania, warto wybrać też odpowiedni kształt makaronu, część bowiem idealnie prezentuje się i smakuje np. w sałatkach, inne z kolei doskonale komponują się z różnymi sosami, mięsnymi lub warzywnymi.

Makaron stanowi doskonałą bazę do przygotowania wielu pożywnych posiłków – świetnie smakuje zarówno jako dodatek do zupy, z pesto, w towarzystwie świeżych warzyw, jak i w formie zapiekanki.

Zobacz, co można przygotować z makaronu:

Klasyczny makaron z zielonym Pesto Genovese [PRZEPIS]

Sposób wykonania: Makaron ugotować al dente. Do miseczki przełożyć pesto, dodać posiekaną cebulę dymkę, skórkę otartą z cytryny, sok z cytryny i oliwę z oliwek. Do sosu dodać makaron i dokładnie wymieszać. Makaron serwować z dodatkiem pokrojonych pomidorków koktajlowych.

Makaronowa zapiekanka a la pizza [PRZEPIS]

Sposób wykonania: Makaron gotować nieco krócej niż al dente. Na patelnię dodać niewielką ilość oliwy z oliwek, włoski sos pomidorowy Podravka, wyciśnięty przez praskę czosnek, cukier, przyprawę Vegeta Natur i pokrojone w plasterki oliwki. Zagotować, po czym gotować jeszcze przez ok. 15 minut na małym ogniu. Gotowy sos wymieszać dokładnie z makaronem i przełożyć do naczynia żaroodpornego. Posypać większością tartego sera. Na wierzch ułożyć plasterki salami. Zapiekać pod przykryciem przez 15 min. w temperaturze 180 st. Posypać resztą sera i posiekaną bazylią i zapiekać przez kolejne 5 minut bez pokrywki.

Prosty makaron z krewetkami w białym winie [PRZEPIS]

Sposób wykonania:

Makaron ugotować al dente. Krewetki doprawić Vegetą Natur do ryb i owoców morza, i smażyć na rozgrzanej oliwie ok. 10 minut. W międzyczasie podlać białym winem i sokiem z cytryny. Do ciepłego makaronu dodać ser i wymieszać, dodać usmażone krewetki. Udekorować świeżą bazylią.