Pomysł na obiad. Domowe gołąbki – z ryżem lub kaszą, z mięsem mielonym lub duszonym [PRZEPISY]

Domowe gołąbki z ryżem lub kaszą to danie, które uwielbia większość z nas. Jak zrobić tradycyjne, klasyczne domowe gołąbki? Jak przygotować farsz do gołąbków? Zobaczcie przepisy naszych Czytelników!

Domowe gołąbki – przepisy naszych Czytelników. Gołąbki to danie przygotowywane z ryżu, mięsa mielonego i liści kapusty. Można też zrobić z kaszą jęczmienną lub... kaszą gryczaną. Wygląda niepozornie, ale smakuje obłędnie. Tradycyjne gołąbki z ryżem, kaszą i mięsem Koła Gospodyń Wiejskich. fot. pixabay Tradycyjne gołąbki z ryżem, kaszą i mięsem Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS] Składniki 1 duża kapusta

2 kg mielonego mięsa wieprzowego (najlepiej łopatki)

1 duża cebula

3 ząbki czosnku

2 woreczki ryżu (po 100 gram)

2 woreczki kaszy mazurskiej

5 łyżki oleju

pieprz, sól, ulubione przyprawy

Składniki na sos 1 litr wody

1 koncentrat pomidorowy lub świeże pomidory

5 łyżek śmietany 18%

3 łyżki mąki pszennej

natka pietruszki

2 kostki rosołowe



Wykonanie

Na samym początku należy zagotować kapustę, ryż i kaszę. Mamy wtedy czas na przyrządzenie mięsnego farszu. Cebulkę posiekać i podsmażyć na oleju. Dodać mięso i dusić około 20 minut. Ugotowany i odcedzony ryż oraz kaszę przełożyć do mięsnej masy. Dodać przyprawy, czosnek i dokładnie wymieszać.

Z ugotowanej kapusty usunąć zgrubiałe części liści. Liście oddzielić. Gotowy farsz nakładać na liście kapusty i formować gołąbki, następnie ułożyć w gęsiarce. Zalać lekko osolonym wrzątkiem i włożyć do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na około godzinę.

Sos. Zagotować wodę i rozpuścić w niej kostkę rosołową. Następnie w kubku wymieszać koncentrat pomidorowy ze śmietaną i mąką. Po wymieszaniu wlać powoli do wywaru, ciągle mieszając. Zagotować i przyprawić. Na koniec dodać posiekaną pietruszkę. Jeśli sos będzie kwaśny przez koncentrat, należy wtedy dodać łyżkę cukru.

Gotowe gołąbki polać sosem.

Przepisem na tradycyjne gołąbki podzieliły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej Domowe, najlepsze gołąbki z mięsem duszonym i ryżem. Fot. istock Domowe, najlepsze gołąbki z mięsem duszonym i ryżem [PRZEPIS]

Domowe, najlepsze gołąbki z mięsem duszonym i ryżem! Większość przepisów na gołąbki zawiera mięso mielone surowe. Fakt, robi się je szybciej, ale farsz z dodatkiem surowego mięsa może się sklejać, co nie każdy lubi. Spróbujcie więc zrobić gołąbki z mięsem duszonym: łopatką i boczkiem z dodatkiem cebuli Składniki ½ kg ryżu

1 kg łopatki

½ kg surowego boczku

4 cebule

główka kapusty

smalec

sól

pieprz

przecier pomidorowy

Wykonanie

Do dużego garnka wlać wodę, posolić i dać kapustę. Powoli ściągać pojedynczo liście. Można naciąć kapustę przy głąbie – liście wtedy lepiej schodzą.

Farsz. Ryż ugotować w osolonej wodzie przez około 10 minut – tak by był półtwardy.

Łopatkę i boczek pokroić w kostkę, podsmażyć na niewielkiej ilości smalcu na rumiano, dodać pokrojoną w ćwiartki cebulę, zalać wodą, posolić, popieprzyć i dusić do miękkości około 1,5 godziny.

Mięso z cebulą przestudzić, zemleć w maszynce i dodać do półtwardego ryżu. Wymieszać, doprawić. Farsz ma być ciut za słony i za pieprznym, bo kapusta i ryż „wyciągną” sól.

Gotowy farsz nałożyć na liście kapusty i zawinąć gołąbki.

Układać ściśle w rondlu, podlać sosem pomidorowym (przecier pomidorowy z wodą doprawiony solą i pieprzem) i dusić około 1-1,5 godziny. Pyszny obiad na trzy dni gotowy!

Przepis Barbary Stachurskiej Gołąbki po szykowsku. Fot. archiwum Gołąbki po szykowsku [PRZEPIS] Składniki 2 główki kapusty

1/2 kg mięsa mielonego

80 dag ryżu (niegotowanego)

1/2 kg kiełbasy toruńskiej

25 dag boczku wędzonego

świeża czerwona papryka

duża marchewka

duża pietruszka

4 średnie cebule

1/2 szklanki oleju

pieprz, sól, wegeta

Wykonanie

Główki kapusty ugotować w posolonej wodzie. Kiełbasę, boczek, paprykę, cebulę, marchewkę i pietruszkę pokroić w drobną kostkę. Wszystkie pokrojone składniki należy wymieszać wraz z olejem i przyprawami. Dołożyć do tego mięso mielone i ryż. Ponownie wymieszać. Wymieszane składniki należy układać porcjami na liście kapusty i formować gołąbki.

Dno garnka wyłożyć niewykorzystanymi liśćmi kapusty. Na nich ułożyć gołąbki. Podlać olejem i postawić na małym ogniu. Gotować ok. 1,5-2 godzin. W trakcie gotowania dolewać wodę. Gołąbki można podawać z sosem pomidorowym lub grzybowym.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Szyku Tradycyjne gołąbki z kaszą i grzybami. Fot. Marian Satała Tradycyjne gołąbki z kaszą i grzybami [PRZEPIS] Składniki średnia kapusta

2 woreczki kaszy gryczanej

3 jajka gotowane

cebula

grzyby suszone

olej

przyprawy do smaku

Wykonanie

Kapustę sparzyć w osolonym wrzątku, powoli ściągnąć liście. Kasze ugotować na półtwardo. Jaja pokroić w kostkę. Grzyby ugotować do miękkości i przesmażyć na oleju z posiekana cebulą. Farsz doprawić solą i pieprzem. Nakładać na liście i formować gołąbki. Na dno naczynia żąroodpornego poukładać liście kapusty, poukładać gołąbki, wlać pół szklanki wody i odrobinę oleju. Dusić pod przykryciem ok. 1,5 godziny.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Poznachowicach Dolnych Gołąbki z kaszą gryczaną z grzybami w śmietanie. Fot. materiały prasowe Gołąbki z kaszą gryczaną z grzybami w śmietanie [PRZEPIS] Składniki na gołąbki kapusta świeża

1 kg kaszy gryczanej

1/2 kg boczku wędzonego

1/2 kg cebuli

150 g masła

5 ząbków czosnku

sól, pieprz, majeranek do smaku

Składniki na sos 1/2 kg podgrzybka świeżego lub mrożonego

1/2 kg kurków świeżych lub mrożonych

3 cebule

olej

śmietana kwaśna 18 proc.

śmietanka słodka

sól, pieprz do smaku Wykonanie

Z kapusty wykroić głąb i sparzyć w wodzie w dużym garnku, oddzielając liść po liściu.

Kaszę ugotować na półtwardo w osolonej wodzie i odcedzić. Boczek pokroić w paseczki i podsmażyć na patelni na złoty kolor. Dodać pokrojoną w kostkę cebulę, masło i poddusić kilka minut. Wszystkie składniki wymieszać i doprawić do smaku pieprzem i majerankiem. W liście kapusty nałożyć farsz i zwinąć.

Dno garnka lub rondla wyłożyć paroma liśćmi kapusty, ułożyć ciasno gołąbki, podlać wodą i dusić pod przykryciem do miękkości.

Grzyby w śmietanie. Grzyby oczyścić, pokroić w duże cząstki, obgotować w wodzie parę minut i odcedzić.

Cebulę obrać, pokroić w pióra i zeszklić na oleju. Dodać grzyby, obie śmietany, oraz sól i pieprz do smaku. Całość zagotować często mieszając.

Przepis Roberta Muzyczki Gołąbki w liściach kapusty pekińskiej. Fot. archiwum Gołąbki w liściach kapusty pekińskiej [PRZEPIS] Składniki na farsz

1 szklanka kaszy

1 szklanka ryżu

60 dag mięsa mielonego

cebula

czosnek

sól

pieprz

kminek mielony Dodatkowo 2 kapusty pekińskie Wykonanie

Liście kapusty oddzielić i zblanszować krótko we wrzącej wodzie.

Ściąć fragment grubej warstwy nerwów, aby łatwiej zawijać gołąbki. Kaszę i ryż ugotować na sypko, wymieszać razem z surowym mięsem mielonym, dodać podsmażoną cebulę z czosnkiem. Doprawić solą i pieprzem, wymieszać. Na kapustę pekińską nakładać farsz i zawijać gołąbki. Ułożyć w rondlu i dusić.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Pojawiu

