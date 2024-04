Pomysł na obiad. Domowe, najlepsze gołąbki z mięsem duszonym i ryżem [PRZEPIS]

Domowe, najlepsze gołąbki z mięsem duszonym i ryżem! Większość przepisów na gołąbki zawiera mięso mielone surowe. Fakt, robi się je szybciej, ale farsz z dodatkiem surowego mięsa może się sklejać, co nie każdy lubi. Spróbujcie więc zrobić gołąbki z mięsem duszonym: łopatką i boczkiem z dodatkiem cebuli. Palce lizać!

- Robi się je nieco dłużej, ale ich smak wynagrodzi dłuższy pobyt w kuchni. Poza tym obiad na trzy dni gotowy! - mówi nasza Czytelniczka Barbara Stachurska.

Składniki

½ kg ryżu

1 kg łopatki

½ kg surowego boczku

4 cebule

główka kapusty

smalec

sól

pieprz

przecier pomidorowy

Wykonanie

Do dużego garnka wlać wodę, posolić i dać kapustę. Powoli ściągać pojedynczo liście. Można naciąć kapustę przy głąbie – liście wtedy lepiej schodzą.

Farsz. Ryż ugotować w osolonej wodzie przez około 10 minut – tak by był półtwardy.

Łopatkę i boczek pokroić w kostkę, podsmażyć na niewielkiej ilości smalcu na rumiano, dodać pokrojoną w ćwiartki cebulę, zalać wodą, posolić, popieprzyć i dusić do miękkości około 1,5 godziny.

Mięso z cebulą przestudzić, zemleć w maszynce i dodać do półtwardego ryżu. Wymieszać, doprawić. Farsz ma być ciut za słony i za pieprznym, bo kapusta i ryż „wyciągną” sól.

Gotowy farsz nałożyć na liście kapusty i zawinąć gołąbki.

Układać ściśle w rondlu, podlać sosem pomidorowym (przecier pomidorowy z wodą doprawiony solą i pieprzem) i dusić około 1-1,5 godziny.

Pyszny obiad na trzy dni gotowy!