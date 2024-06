Ponad pół wieku elektronicznych brzmień. Niemiecka grupa Tangerine Dream wystąpi 6 grudnia w ICE Kraków

Tangerine Dream to grupa muzyczna tworząca muzykę elektroniczną, założona w 1967 roku w Berlinie przez Edgara Froese. Ich przełomowy album "Phaedra", wydany w 1974 roku, zdobył status Złotej Płyty w Wielkiej Brytanii i był pierwszym sukcesem zespołu pod szyldem wytwórni Virgin. Materiał z tego krążka stał się kamieniem milowym muzyki elektronicznej.

Przez ostatnie 53 lata Tangerine Dream wydał ponad sto albumów. Ich wczesne albumy z okresu "Pink Years" odegrały kluczową rolę w rozwoju kraut rocka i kosmische musik. Z kolei płyty z okresu "Virgin Years" pomogły zdefiniować to, co stało się znane jako Berlińska Szkoła muzyki elektronicznej. Te i późniejsze albumy miały wpływ na rozwój elektronicznej muzyki tanecznej - techno i electro.

Mimo, że grupa wydała liczne nagrania studyjne i koncertowe, znaczna liczba ich fanów poznała Tangerine Dream dzięki ścieżkom dźwiękowym do filmów. Jest ich ponad sześćdziesiąt i obejmują takie tytuły jak "Sorcerer" (William Friedkin), "Thief", "Risky Business", "The Keep", "Firestarter", "Legend", "Near Dark", "Shy People" i "Miracle Mile". W 2013 roku Tangerine Dream skomponował oryginalną ścieżkę dźwiękową do gry wideo firmy Rockstar - "Grand Theft Auto V".