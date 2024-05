Porażka juniorów Wisły. Coraz trudniejsza sytuacja krakowian w walce o utrzymanie w CLJ U-19. Powrót Kacpra Przybyłki z Warty po kontuzji

Po przejściu w sierpniu 2023 roku zabiegu rekonstrukcji więzadeł 19-letni obrońca pauzował aż do kwietnia tego roku i do gry wrócił przed tygodniem. Wówczas rozegrał 45 minut w spotkaniu juniorów Warty z Zagłębiem Lubin, podobnie jak dziś przeciw swojej dawnej klubowej drużynie z Krakowa. Dodajmy, że Przybyłko spisał się znakomicie, dyrygując poznańską defensywą jak za dawnych dobrych lat, gdy był podporą ekipy Adriana Filipka w CLJ U-18 i CLJ U-19.

Przegraliśmy mecz z zespołem lepszym piłkarsko - skomentował trener Karol Nędza dla oficjalnej strony Akademii Wisły. - Warta była skuteczniejsza i stworzyła sobie również więcej sytuacji do zdobycia gola, a cztery z nich wykorzystała. Rywale przeważali w tym spotkaniu, co jakiś czas potwierdzając swoją dobrą dyspozycję zdobytym golem. My również mieliśmy kilka swoich szans, które mogły zakończyć się bramką. Może nie były to stuprocentowe sytuacje, ale mogliśmy w ich trakcie zagrozić przeciwnikowi, co ostatecznie się nie udało. Warta była lepsza z przebiegu gry i zasłużenie zdobyła trzy punkty.