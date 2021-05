Poronin. Freski Władysława Trebuni-Tutki odnowione. Będzie je można niebawem zobaczyć

Kilka lat później, gdy do budynku dobudowano dużą salę, poproszono artystę o kolejne dzieło na ścianie. Wtedy powstał „Odpoczynek na hali”. Był to 1984 rok. Oprócz wielkiej sceny rodzajowej, przedstawiającej życie na hali, gdy jeszcze wypasano owce, pomieszczenie okalał ornamentalny fryz podsufitowy, prezentujący uproszczone sylwetki zbójników, kobiet, ptaków oraz elementów roślinnych.

W 2013 roku niszczejący obiekt został przekazany przez Skarb Państwa gminie Poronin. Wtedy to zawiązał się Społeczny Komitet Zagospodarowania Gminnej Działki w Suchem i ratowania fresków. Dzięki pomocy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem i jego prezeski, Agaty Nowakowskiej-Wolak, sprawa dotarła do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Temat konserwacji malowideł Trebuni Tutki trafił do Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych krakowskiej Akademi Sztuk Pięknych. Zajęli się tym prof. Edward Kosakowski oraz dr Marcin Błaszczyk. W lipcu i sierpniu 2017 roku odbyły się wizje lokalne - by określić stan dzieła oraz jak poprowadzić prace konserwatorskie.

Następnie wielkie i ciężkie płaty malowidła zostały przetransportowane do Krakowa, gdzie przystąpiono do następnego etapu prac. Konserwatorzy musieli na odwrocie płatów zbudować układ specjalnych warstw – uzupełniających ubytki, zapewniających odporność na rozrywanie. Płaty zaczęły znów przypominać malowidła ścienne. Po zakończeniu prac konserwatorskich wróciły one do Suchego.

Centrum zostanie udostępnione zwiedzającym 14 i 15 maja. Jak mówi Anna Malacina-Karpiel, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ze względu na pandemię z oficjalnym otwarciem trzeba będzie zaczekać, aż rząd zluzuje obostrzenia związane z lockdownem. W ciągu dwóch dni zaprezentowana zostanie historia powstania fresków. Zrobi to Krzysztof Trebunia-Tutka, syn autora fresków.

W Suchem w ramach inwestycji powstały dwa nowe budynki, z salą konferencyjną, ekspozycyjną i wielofunkcyjną. Zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć i warsztatów rzemieślniczych. Łączny koszt prac wyniósł ok. 3,4 miliona złotych. Będzie to filia GOK z Poronina.