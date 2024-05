Potrawy z makaronem. Muszle makaronowe mięsno-warzywne [PRZEPIS]

Przepisem na niebanalne i pyszne danie z makaronem w roli głównej podzieliła się nasza Czytelniczka Joanna Tokarz, autorka bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Muszle makaronowe z farszem mięsno-warzywnym. Fot. Joanna Tokarz

Składniki

150 g mielonej wołowiny

1/3 puszki kukurydzy konserwowej

5 pieczarek

10 muszli makaronowych

1 płaska łyżka przecieru pomidorowego

1 jajko

1/3 łyżeczki soli + 1 łyżeczka do gotowania makaronu

1/3 łyżeczki pieprzu

1 łyżeczka ziół prowansalskich

szczypta ostrej papryki mielonej

1 ząbek czosnku

1 łyżka drobno startego sera żółtego

1 łyżeczka masła + do wysmarowania formy

2 łyżeczki słodkiej 30% śmietanki

posiekany drobno szczypiorek





Wykonanie

W osolonej wodzie gotujemy na al dente muszle makaronowe (ok 10-12 minut). Pieczarki myjemy, kroimy w półtalarki i rumienimy na patelni z dodatkiem szczypty soli i łyżki masła. Mięso mielone wołowe łączymy z odcedzoną kukurydzą, upieczonymi pieczarkami, startym serem, jajkiem, przecierem pomidorowym, przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz przyprawami.

Ugotowane muszle delikatnie odcedzamy i układamy na talerzu tak by się nie posklejały. Nadziewamy je przygotowanym farszem i układamy w wysmarowanej tłuszczem formie. Ułożone muszle polewamy odrobinką słodkiej śmietanki, przykrywamy pokrywą lub folią aluminiową i zapiekamy w temperaturze 180 stopni przez ok 35 minut, po czym odkrywamy i pieczemy jeszcze 15 minut do zrumienienia wierzchu. Podajemy na ciepło posypane świeżym szczypiorkiem.