Pow. oświęcimski. Pieniądze z „Szafowania” z Michałem Wiśniewskim i Mr Sebii dla Filipka Cholewy [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

We wtorek 23 listopada 2021 r. na stadionie KS Górnik Brzeszcze w godz. 13 do 17 odbędzie się finał akcji „Szafowanie dla Filipka” pod egidą Michała Wiśniewsiego i Mr Sebii. Szafowanie to nie tylko pomoc dla dzieci ale też ochrona planety poprzez zbiórkę odzieży używanej. Pieniądze uzyskane w ten sposób pójdą na wskazany cel, w tym wypadku na pomoc choremu na SMA Filipkowi Cholewie z Jankowic (woj. śląskie). Stał się jednak kolejny "cud" i już udało się zebrać ponad 9 mln zł na terapię genową dla Filipka. Nieformalna grupa z Brzeszcz nadal zbiera na rehabilitaję Filipka, która będzie kosztować 900 tys. zł. Rodzice malca zdecydowali się przekazać „nadwyżkę” na leczenie 9,5-miesięcznego Aleksandra Budzika. Pomożecie?