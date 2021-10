Powiat brzeski. Metodą "na BLIK-a" stracili od 500 do 2000 złotych, bo uwierzyli w fake news o porwanym dziecku i kliknęli w link

Ofiary oszustw dały się nabrać na fałszywą informację o rzekomo porwanym dziecku, która krążyła w jednym z serwisów społecznościowych. Zachęcała ona do kliknięcia w film z kamery monitoringu. Był to sposób na zainfekowanie smartfona lub komputera danej osoby. Później oszuści podszywali się pod nią w jednym z komunikatorów. Część użytkowników uwierzyła w fałszywy scenariusz.

Przełamując jego elektroniczne zabezpieczenia w imieniu właścicieli urządzeń wysyłali wiadomości do ich znajomych z prośbą o pożyczenie pieniędzy. Miało to nastąpić poprzez wygenerowanie numeru kodu BLIK w systemie płatności elektronicznej.

- Swoją prośbę tłumaczyli chwilowym brakiem gotówki, pilną potrzebą zapłaty rachunku, dokonaniem zakupu oraz niemożnością wykonania przelewu ze swojego rachunku bankowego. Osoba logując się do swojego banku, wygenerowała w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesyłała go rzekomemu „znajomemu” - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Buczak, oficer prasowy policji w Brzesku.